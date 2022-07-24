В Словении произошел крупнейший лесной пожар в истории страны

В Словении вспыхнул крупнейший лесной пожар в истории страны, ситуация находится под контролем. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщило Словенское агентство печати (STA) со ссылкой на руководителя операции по борьбе со стихией Симона Вендрамина.