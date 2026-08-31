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Владимир Путин приехал на церемонию открытия Всемирных игр кочевников в Бишкеке

Президент РФ Владимир Путин приехал на открытие VI Всемирных игр кочевников в Бишкеке. Церемония открытия проходит на стадионе «Бишкек-арена».

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