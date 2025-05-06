Врач Хорошев: промывание сырой курицы может обернуться гастритом и язвой

Многие уверены в необходимости промывать курицу перед приготовлением. Однако на самом деле такой подход может обернуться проблемами со здоровьем, предупредил невролог Военно-медицинской академии РФ Павел Хорошев в беседе с Общественной Службой Новостей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии