ВС РФ получили Starlink, Авдеевка почти всё, страсти по Сырскому. Что будет дальше в СВО?

Текущая обстановка в Авдеевке, ситуация с Александром Сырским и Валерием Залужным, возможное получение ВС РФ систем Starlink — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО на сегодня, 10 февраля.
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