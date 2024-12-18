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Курские новости

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Глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов стал почетным профессором курского вуза

Глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов стал почетным профессором курского вуза

«Ахмат» сражается с ВСУ в приграничных районах Курской области. Генерал-лейтенант Апти Аронович является помощником Главы Чеченской Республики, Героем России, заместителем начальника Главного военно-политического управления ВС РФ.

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