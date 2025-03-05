Владимир Якушев: надо быть честными с избирателями

С избирателями необходимо быть откровенными, честными и человечными, заявил секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев на расширенном совете первичных и местных отделений в Забайкальском крае, сообщается в Telegram-канале партии.
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