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Федоров о 4:2 со «Спартаком»: «Не самая легкая игра. ЦСКА есть над чем работать»

Главный тренер ЦСКА подвел итоги матча со «Спартаком» (4:2). «Неоднозначный первый период. Не нужно так начинать такой матч.

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