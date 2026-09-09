Seahawks preach 'business' vs. Patriots in first of 16 NFL 2026 openers

Mike Macdonald says his Seattle Seahawks will treat Wednesday's NFL regular-season opener -- a Super Bowl rematch -- as "business as usual.
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