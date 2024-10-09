Экономист Сакс: Байден больше не контролирует США из-за ментального угасания

Американский лидер Джо Байден, по мнению Джеффри Сакса, профессора Колумбийского университета и американского экономиста, утратил полный контроль над управлением США из-за ухудшающегося состояния его умственных способностей.
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