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«Халяль» или «харам» — это не про «качественно» или «некачественно. «Халяль» — это выделенный религиозный признак

«Халяль» или «харам» — это не про «качественно» или «некачественно. «Халяль» — это выделенный религиозный признак

Понятно, что Россия — многоконфессиональная страна. Тем более, зачем диктовать то, как жить, что есть и прочее тем, кто не разделяет твою религиозную убеждённость? Разве это правильно? Но увы, с таким диктатом, где явным, а где скрытым, россияне сталкиваются всё чаще.

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