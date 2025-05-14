«Халяль» или «харам» — это не про «качественно» или «некачественно. «Халяль» — это выделенный религиозный признак

Понятно, что Россия — многоконфессиональная страна. Тем более, зачем диктовать то, как жить, что есть и прочее тем, кто не разделяет твою религиозную убеждённость? Разве это правильно? Но увы, с таким диктатом, где явным, а где скрытым, россияне сталкиваются всё чаще.