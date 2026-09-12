«Вот тебе и пьяницы»: Лукашенко удивился результатам перевоспитания аграриев в армии

Лукашенко рассказал, как проявили себя отправленные в армию аграрииПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что около 500 недобросовестных работников сельского хозяйства, которых отправили на военные сборы, неожиданно хорошо проявили себя в армии.