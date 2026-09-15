Суд оштрафовал сотрудника больницы в Губкинском за мошенничество и подлог

В Губкинском начальника одного из подразделений городской больницы признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения и служебном подлоге.
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