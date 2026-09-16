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Родственница покойного Олега Яковлева из "Иванушек" пытается оспорить его брак

Родственница покойного Олега Яковлева из "Иванушек" пытается оспорить его брак

Юрий Самолыго/ТАСС Московский суд рассмотрит иск родственницы покойного участника группы "Иванушки International" Олега Яковлева о признании его брака с Александрой Куцевол недействительным.

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