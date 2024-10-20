Опрос: большинство россиян боится «беспилотников»

Только четверть россиян готовы довериться машинам с автономной технологией вождения. По данным опроса, проведенного изданием «Комсомольская правда» среди 3,5 тысячи человек, 75 процентов признались, что с опасением относятся к автономным машинам и искусственному интеллекту.