Опрос: большинство россиян боится «беспилотников»

Только четверть россиян готовы довериться машинам с автономной технологией вождения. По данным опроса, проведенного изданием «Комсомольская правда» среди 3,5 тысячи человек, 75 процентов признались, что с опасением относятся к автономным машинам и искусственному интеллекту.
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