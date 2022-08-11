Народные Новости

712 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • елена кайда
    Сволочь нацистская,человекоподобная! Вот их когда слушаешь,то  все  они не стреляли, просто охраняли БК, куда ехали н...Пленный майор ВСУ...
  • Александр Романов
    Выслать посла и прекратить отношения полностью. Это нацистские государства в Прибалтике.МИД ответил на ан...
  • Николаевна
    Странно это как-тоВласти Парижа нач...

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании сноса исторических построек в Петербурге

Бастрыкин потребовал доложить о расследовании сноса исторических построек в Петербурге

В Петербурге правоохранители продолжают разбираться в деле о сносе исторических построек. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина глава следственного ведомства Северной столицы Марина Парастаева подготовит доклад о ходе расследования.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх