Бастрыкин потребовал доложить о расследовании сноса исторических построек в Петербурге

В Петербурге правоохранители продолжают разбираться в деле о сносе исторических построек. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина глава следственного ведомства Северной столицы Марина Парастаева подготовит доклад о ходе расследования.
В Петербурге правоохранители продолжают разбираться в деле о сносе исторических построек. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина глава следственного ведомства Северной столицы Марина Парастаева подготовит доклад о ходе расследования.
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