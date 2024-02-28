Сомнолог Завалко: семейная фатальная бессонница может быть смертельной

Обычная бессонница не является смертельным заболеванием, однако существует редкое прионное заболевание, которое характерно для определенных этнических групп, обычно это евреи или итальянцы, – семейная фатальная бессонница.
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