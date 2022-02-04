Спички - не игрушка

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США исключили появление постоянных военных баз в Словакии

США исключили появление постоянных военных баз в Словакии

Блинкен исключил появление постоянных военных баз в Словакии   Фото: YouTube   Военное соглашение между США и Словакией не ведёт к появлению в этой стране постоянных американских военных баз и не означает «реального присутствия» американских сил.

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