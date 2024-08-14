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Сенатор призвал США перестать играть в «полицейских мира»

Сенатор призвал США перестать играть в «полицейских мира»

Соединенным Штатам Америки необходимо перестать играть в «полицейских мира» и отправлять молодых людей в далекие страны, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, сенатор Джей Ди Вэнс.

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