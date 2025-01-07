За 11 лет Госжилфонд Татарстана обеспечил жильем 5,3 тыс. детей-сирот

Начиная с 2013 года Госжилфонд при Президенте РТ (затем — Госжилфонд при Раисе РТ) в рамках исполнения программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» передал сиротам 5346 квартир.