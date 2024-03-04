Предпринимательница попыталась ввезти в Екатеринбург из ОАЭ 38 килограммов духов

Ароматный груз задержали бдительные сотрудники таможни в аэропорту КольцовоПолный чемодан духов, ароматизированных свечей и тестеров попыталась ввезти без декларации через Кольцовскую таможню из Дубая предпринимательница.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии