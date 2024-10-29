Депутат Рады Дубинский назвал угрозы Зеленского в адрес генсека ООН жалкими

Угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес генсека ООН Антониу Гутерриша выглядят жалко. С такой оценкой заявлений Зеленского выступил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
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