🟣 В Ленинском районе на две недели раньше расцвела лаванда В селе Останино фиолетовое поле появилось еще в 2020 году, сорт лаванды – отечественный.
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🟣 В Ленинском районе на две недели раньше расцвела лаванда В селе Останино фиолетовое поле появилось еще в 2020 году, сорт лаванды – отечественный.