В Уфе транспортные полицейские пресекли попытку сбыта крупной партии сильнодействующих веществ

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Уфимского ЛУ МВД России на транспорте во взаимодействии со службой безопасности организации, занимающейся почтовыми отправлениями, пресечена противоправная деятельность 26-летнего жителя города Уфы, причастного к незаконному обороту сильнодействующих веществ в целях сбыта.