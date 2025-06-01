Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме объяснили смысл подрыва моста в Брянской области с 73 пострадавшими

В Госдуме объяснили смысл подрыва моста в Брянской области с 73 пострадавшими

Глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картополов назвал ужесточение позиции России и запугивание ее граждан целью, ради которой был осуществлен подрыв моста в Брянской области, в ходе которого пострадали 73 человека.

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