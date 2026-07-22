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Ивановские новости

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Прокуратура Ивановской области подвела итоги работы за полгода

Прокуратура Ивановской области подвела итоги работы за полгода

В прокуратуре Ивановской области подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года.Сегодня, 22 июля 2026 года, в прокуратуре Ивановской области под председательством прокурора региона Андрея Жугина состоялось заседание коллегии, посвященное итогам работы ведомства в первом полугодии 2026 года.

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