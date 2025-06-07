Если вы думаете, что соусы — это неприхотливая добавка к основному блюду, которую можно без раздумий хранить где угодно, то пора расставить все точки над i… фото: Legion MediaКетчупу положено стоять в обычном шкафу, а майонезу — в леденящем душу и продукты холодильнике? Или наоборот? Разбираемся, что, как и почему вместе с экспертами в области питания, которые на короткой ноге с соусами и сроками их годности.