В Свердловской области введут в оборот более 5,6 тыс. гектаров сельхозземель

В Свердловской области более 5,6 тысяч гектаров сельхозземель будут введены в оборот благодаря субсидиям, выделенным губернатором Евгением Куйвашевым для Усть-Ницинского сельского поселения, Красноуфимского района и Краснотурьинского городского округа.