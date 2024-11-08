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В Свердловской области введут в оборот более 5,6 тыс. гектаров сельхозземель

В Свердловской области введут в оборот более 5,6 тыс. гектаров сельхозземель

В Свердловской области более 5,6 тысяч гектаров сельхозземель будут введены в оборот благодаря субсидиям, выделенным губернатором Евгением Куйвашевым для Усть-Ницинского сельского поселения, Красноуфимского района и Краснотурьинского городского округа.

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