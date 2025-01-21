Лидер свердловской ОПГ обирает зеков-вымогателей

Бывший лидер свердловской ОПГ Михаил Клок (сам связь с криминалом отрицает, но был осужден за создание банды), которого участники бей-бригады в ИК-2 Екатеринбурга силой заставили переписать ООО «База на Комсомольской» на бизнесмена, попросил с них огромную компенсацию за ущерб.