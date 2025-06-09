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Дизтопливо попало в Енисей из-за пробоины в теплоходе

Дизтопливо попало в Енисей из-за пробоины в теплоходе

Александр Манзюк/ТАСС Утечка дизтоплива произошла в Казачинском пороге реки Енисей в Красноярском крае после того, как теплоход во время следования вниз по течению реки с двумя порожними баржами получил повреждение корпуса.

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