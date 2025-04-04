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Аргументы и Факты

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24heures: режиссер Жан-Луи Порше умер после празднования дня рождения

Швейцарский режиссер Жан-Луи Порше скончался после празднования своего 76-летия, передает 24heures.«По злой иронии судьбы он решил покончить с собой накануне, в возрасте 76 лет», – говорится в публикации.

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