Ценности на 32 миллиона рублей перекочевали к нехорошему курьеру у дома на Донецкой

В полицию обратился 49-летний житель Москвы. Его сын под влиянием мошенников отдал неизвестному человеку сбережения, несколько дорогих наручных часов и ювелирные изделия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОП Студент колледжа ...
- Е Сергей Собянин ра...
- НС Отдел полиции рай...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым