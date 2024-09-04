Непознанные объекты на горизонте: учёные бьют тревогу о летящих к Земле аномалиях Ирэн ОрлонскаяЗагадочные метеоры, оставляющие за собой необычайно долгие следы в ночном небе, вызывают беспокойство астрономов по всему миру.
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