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ТАСС

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Львова-Белова контролирует ситуацию с раненными при ударе БПЛА под Геленджиком

Львова-Белова контролирует ситуацию с раненными при ударе БПЛА под Геленджиком

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова следит за ситуацией с пострадавшими при атаке ВСУ под Геленджиком детьми и в случае необходимости готова оказать помощь.

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