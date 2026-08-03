Львова-Белова контролирует ситуацию с раненными при ударе БПЛА под Геленджиком

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова следит за ситуацией с пострадавшими при атаке ВСУ под Геленджиком детьми и в случае необходимости готова оказать помощь.