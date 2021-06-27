"Роснано": "Очевидное -невероятное. Ушёл Чубайс -пришли доходы." Компания отчиталась за первый квартал 2021 года, удивив всех

Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" целых двенадцать лет. фото: картинки яндекса. В окончании прошлого года , неизвестно каким лихим способом и за какие заслуги , с поста руководителя "Роснано" был подвинут знакомый всем реформатор Анатолий Чубайс.