Позитив для оптимистов

2 609 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • СанСаныч Демченко
    Слышь..ты --Кто ты есть? Что из себя представляешь? С Привоза сюда приволоклась?..Да же там хабалки скромнее себя вед...Что у нас украл П...
  • СанСаныч Демченко
    Слышь..ты --Кто ты есть? Что из себя представляешь? С Привоза сюда приволоклась?..Да же там хабалки скромнее себя вед...Что у нас украл П...
  • Денис Л
    А ты хочешь за ними повторять?Сколько детей дол...

"Роснано": "Очевидное -невероятное. Ушёл Чубайс -пришли доходы." Компания отчиталась за первый квартал 2021 года, удивив всех

"Роснано": "Очевидное -невероятное. Ушёл Чубайс -пришли доходы." Компания отчиталась за первый квартал 2021 года, удивив всех

Анатолий Чубайс возглавлял "Роснано" целых двенадцать лет. фото: картинки яндекса. В окончании прошлого года , неизвестно каким лихим способом и за какие заслуги , с поста руководителя "Роснано" был подвинут знакомый всем реформатор Анатолий Чубайс.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Элина Морозова
Теперь остается только подсчитать упущенную прибыль за 12 лет.

Картина дня

наверх