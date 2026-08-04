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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Инфантино созывает экстренное совещание с участием высшего руководства ФИФА на фоне кризиса после скандала с продажей прав на ЧМ

Джанни Инфантино созывает экстренное совещание. Sky Sports передает, что президент ФИФА вызвал высокопоставленных сотрудников на собрание, посвященное кризисной ситуации, в которой оказалась компания после провальной попытки заработать на продаже прав на чемпионат мира.

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