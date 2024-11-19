Названы места проведения следующих саммитов «Большой двадцатки»

Следующие саммиты «Большой двадцатки» (G20) состоятся в ЮАР и США. Места проведения следующих встреч объединения названы в итоговой декларации, принятой участниками встречи лидеров объединения в Бразилии.
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