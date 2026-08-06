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Евросоюз ограничил защиту украинцев ради насильственной мобилизации в ВСУ

Евросоюз ограничил защиту украинцев ради насильственной мобилизации в ВСУ

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev Страны Евросоюза теперь будут принимать только тех украинских мужчин, которые могут доказать, что уже отслужили в ВСУ, либо им по какой-либо другой причине можно покидать Украину.

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