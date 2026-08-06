Евросоюз ограничил защиту украинцев ради насильственной мобилизации в ВСУ

www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev Страны Евросоюза теперь будут принимать только тех украинских мужчин, которые могут доказать, что уже отслужили в ВСУ, либо им по какой-либо другой причине можно покидать Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии