Steak Lovers
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Steak Lovers

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Золотистый картофель с хрустящей корочкой, но без лишнего масла: за 30 минут делаем идеальный гарнир

Золотистый картофель с хрустящей корочкой, но без лишнего масла: за 30 минут делаем идеальный гарнир

Запеченный картофель с золотистой корочкой определенно станет одним из ваших любимых гарниров. Мягкий внутри, аппетитно хрустящий, он получается идеальным и без лишнего масла: все делается просто в духовке.

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