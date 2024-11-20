Золотистый картофель с хрустящей корочкой, но без лишнего масла: за 30 минут делаем идеальный гарнир

Запеченный картофель с золотистой корочкой определенно станет одним из ваших любимых гарниров. Мягкий внутри, аппетитно хрустящий, он получается идеальным и без лишнего масла: все делается просто в духовке.
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