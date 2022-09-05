На севере Красноярского края в День солидарности в борьбе с терроризмом полицейские и общественники встретились со школьниками

В Таймырском доме народного творчества сотрудники полиции совместно с представителем Общественного совета провели со школьниками профилактическую беседу, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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