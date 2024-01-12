Что будет с нашими финансами и отношениями во время первого транзита Венеры в 2024 году через созвездие Стрельца Алёна Юрьева В январе 2024 года ожидается несколько значимых астрологических событий, одним из которых является транзит Венеры.
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