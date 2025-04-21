Василевский: празднование в стиле рекордного гола Овечкина было ситуативным

Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Алексей Василевский на пресс-конференции признался, что не собирался праздновать победный гол в шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" в стиле российского нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.