Василевский: празднование в стиле рекордного гола Овечкина было ситуативным

Защитник уфимского "Салавата Юлаева" Алексей Василевский на пресс-конференции признался, что не собирался праздновать победный гол в шестом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против московского "Спартака" в стиле российского нападающего клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина.
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