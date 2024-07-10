Трассу Тюмень — Омск намерены поднять на два метра

Подъем федеральной трассы Тюмень — Омск планирую осуществить на два метра, об этом 10 июля сообщил глава Минстроя России Ирек Файзуллин во время видеовстречи Стоит задача — поднять уровень федеральной трассы Тюмень — Омск на два метра.