Из стран СНГ приехало на 1684 человека больше, чем уехало

За первые 8 месяцев 2023 года в Свердловской области миграционный прирост за счет приезжих из СНГ составил 1684 человека, тогда как год назад эта величина была отрицательной – уехало больше мигрантов, чем приехало.
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