Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал об опасности видений

Митрополит Марк призвал быть осторожнее, поскольку далеко не все видения - от Бога. "Есть очень много примеров, когда людям являются падшие демоны, когда падшие демоны обольщают людей и человек находится на грани смерти", - подчеркнул глава епархии.
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