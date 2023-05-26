Настоящие цвета Вселенной: NASA объединило изображения космических и наземных телескопов

Звездное скопление NGC 346 в Малом Магеллановом облаке, которое находится в 200 тысячах световых лет от Земли / ©NASA Спиральная галактика NGC 1672 / ©NASA Туманность Орла или «Столпы творения» / ©NASA Cпиральная галактика Мессье 74 / ©NASA .