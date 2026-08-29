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Царьград

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Германия без "народных авто", французы без вина: Цена за отказ от России стала для Европы страшной

Германия без "народных авто", французы без вина: Цена за отказ от России стала для Европы страшной

Старушка Европа уже одной ногой в могиле. "Если всё будет продолжаться так, как идёт, то многие из европейских стран станут недееспособными", – такой прогноз дал в минувшем году Дональд Трамп.

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