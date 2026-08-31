Наш читатель шибко скачет: тест проходит, не иначе! Тише, гражданин, не плачь — не пройти его и вскачь! фото: YouTubeПод сивое фырчание, под бодрое скакание, под дружеское ржание проходит 31 августа — День лошади в России!MAXIM не смог проскакать мимо такого повода.