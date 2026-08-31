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Угадайте советские мультфильмы про лошадок — любят больше всех на свете их и взрослые, и дети. Чье детство пришлось на СССР, будут не на коне!

Угадайте советские мультфильмы про лошадок — любят больше всех на свете их и взрослые, и дети. Чье детство пришлось на СССР, будут не на коне!

Наш читатель шибко скачет: тест проходит, не иначе! Тише, гражданин, не плачь — не пройти его и вскачь! фото: YouTubeПод сивое фырчание, под бодрое скакание, под дружеское ржание проходит 31 августа — День лошади в России!MAXIM не смог проскакать мимо такого повода.

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