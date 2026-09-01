В Кузбассе в ДТП с автобусом и грузовиком пострадали два человека

КЕМЕРОВО, 1 сентября. /ТАСС/. В Кемеровской области двоим участникам ДТП понадобилась медицинская помощь после столкновения "Камаза" с рейсовым автобусом, сообщает региональное ГУ МВД в "Максе".
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