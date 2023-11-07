Представитель МВД Волк: 15 тысяч нелегальных мигрантов депортированы из России

В России прошла операция "Нелегал-2023". МВД отчиталось о депортации около 15 тысяч человек. Ранее ведомство предложило запретить нелегальным мигрантам открывать счета и регистрировать браки, а министр внутренних дел Колокольцев призвал пристально следить за приезжими, представляющими "потенциальную угрозу для безопасности страны".