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Представитель МВД Волк: 15 тысяч нелегальных мигрантов депортированы из России

Представитель МВД Волк: 15 тысяч нелегальных мигрантов депортированы из России

В России прошла операция "Нелегал-2023". МВД отчиталось о депортации около 15 тысяч человек. Ранее ведомство предложило запретить нелегальным мигрантам открывать счета и регистрировать браки, а министр внутренних дел Колокольцев призвал пристально следить за приезжими, представляющими "потенциальную угрозу для безопасности страны".

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