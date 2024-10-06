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История неуловимого самурая продолжится во втором сезоне аниме «Юный лорд –...

История неуловимого самурая продолжится во втором сезоне аниме «Юный лорд –...

История неуловимого самурая продолжится во втором сезоне аниме «Юный лорд – мастер побега»CloverWorks («Обещанный Неверленд», «SPY×FAMILY: Семья шпиона») подсластила летний сезон аниме «Юный лорд – мастер побега», сразу подкупившим зрителей, и готова к работе над новыми эпизодами.

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