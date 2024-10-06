История неуловимого самурая продолжится во втором сезоне аниме «Юный лорд – мастер побега»CloverWorks («Обещанный Неверленд», «SPY×FAMILY: Семья шпиона») подсластила летний сезон аниме «Юный лорд – мастер побега», сразу подкупившим зрителей, и готова к работе над новыми эпизодами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)